Komplett program på Ravnedalen live

KRISTIANSAND: – Vi må jo hylle kjernepublikummet vårt med musikk de liker, sier Jan Kenneth Transeth. Fredag kveld offentliggjorde Ravnedale Live de siste navnene på artistlista foran sommerens endagsfestival 21. juli.

Det er Dr. Hook fra USA og Savage Rose fra Danmark som kompletterer lista. Den bestod fra før av The Waterboys, Vazelina Bilopphøggers og Silya Nymoen.

Voksne band

De to siste tilskuddene er begge ensembler som startet sin virksomhet på slutten av 1960-tallet. Savage Rose er fremdeles ledet av vokalist Annisette Koppel, etter at ektemannen og medmusikanten Thomas Koppel døde i 2006.

– Jeg regner dem som en del av den originale hippiebevegelsen, de har vært jevnt aktive hele veien og de har en høy stjerne i Danmark. Dette er et band som er populære blant gamle musikkfreaks, sier Transeth.

Tilpasset publikum

Countrypopbandet Dr. Hook er nok likevel hakket mer kjent, blant annet for 70-tallshits som «Sylvia’s mother» og «A Little bit more».

– De har vært med meg hele livet, og jeg tenker det kan bli fint å la dem spille på sen ettermiddag. Vi må jo tilpasse programmet til publikumet vi har sett hos oss de siste årene.

– Og hvor gamle er publikum?

– De er 30 pluss. Ja, alt fra 30 til 70, og det er folk som er interessert i musikk, sier Transeth.

Selger normalt ut

Uansett alder: Publikumet til Ravnedalen Live er normalt ganske ivrige. Begge de siste to årene har alle de 4000 billettene blitt solgt, og Transeth håper dette vil gjenta seg i år.

– Ravnedalen Live er motoren i selskapet som gjør at vi kan holde det gående med konserter hele året, sier Transeth. «Vi» er selskapet Dirty Old Town Aktiesælskab AS, bedre kjent som Svart Belte Booking. Selskapet booker alle konsertene på Cafe Ravnedalen, i tillegg til en rekke arrangementer på steder som Håndverkeren, Kick og Vaktbua.

Med Transeth som eneste fulltidsansatte hadde selskapet i 2016 en omsetning på 6,8 millioner kroner, mens det i fjor endte rundt 8 millioners-merket.

Regnskapet for 2017 er ennå ikke tilgjengelig fra Brønnøysundregisteret, men ifølge Transeth ligger overskuddet på rundt 500.000 kroner.

Som konferansier har Ravnedalen Live dessuten sikret seg Anne Cath Hærland.

– Hun er nok en av Norges kuleste damer, sier Transeth.

Kjøper tidlig

Forhåndssalget til Ravnedalen Live går allerede ganske bra, og bedre enn på samme tid i fjor, opplyser arrangøren.

Kristiansanderne har ifølge ham brutt vanen med å kjøpe billetter i siste liten.

– Vi selger nesten ikke noe på døra lenger. I 2016 var 90 prosent av alle billettene vi solgte hele året kjøpt på forhånd. I 2017 var det økt til 97 prosent.