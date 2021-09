OSLO: Jorun Stiansen fra Vennesla er blant de seks siste som er igjen i det populære programmet Stjernekamp på NRK.

Til lørdag har hun valgt å fremføre låta «Get Ur Freak On».

Det er en låt som ble laget av Missy Elliott i 2001, og som blant annet har vunnet prisen Grammy Award for beste rap-solo.

«Klikka helt i skallen på mæ»

På Instagram skriver Stiansen om sitt forhold til låta og rap-artisten:

«Jeg husker når Missy slapp sitt første album, Supa Dupa Fly i 1997. Det klikka helt i skallen på mæ. Verden min ble aldri den samme i Vennesla etter æ oppdaga Missy Elliott», skriver hun.

Forrige uke ble Jorun Stiansen syk og var sengeliggende, men klarte å bli frisk til lørdagen da hun skulle fremføre Shania Twains countrysang «Honey, I’m Home».

Gruppeoppgave

Venndølen takker følgerne sine på Instagram for støtten, og for at hun nå får fremføre en av sine favorittsjangere.

– Jeg kan ikke annet enn å si tusen takk igjen til alle sammen for at jeg får oppleve en av mine absolutt favorittsjangere neste helg, nemlig hip hop, skriver hun.

Til lørdag er det også en gruppeoppgave der Stiansen skal fremføre «Dancing Lasha Tumbai» sammen med deltakerne Heidi Ruud Ellingsen og Alexandra Rotan.

I tillegg til disse tre, er Carina Dahl, Bjørn Tomren og Marius Roth Christensen igjen i konkurransen.