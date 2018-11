Sang til bestemor – fikk dommer til å gråte

OSLO: 16-åringen sang Ed Sheerans «Supermarket Flowers» til ære for bestemora hjemme på Nodeland. Hun fikk kreft for ett år siden, og Idol-Casper fortalte i programmet at han alltid har hatt et nært forhold til henne.

Opptredenen ble for mye for dommer Silje Larsen Borgan som måtte ta til tårene.

– Helt perfekt

– Familie og musikk er det viktigste i livet. Denne kombinasjonen ble for mye for meg, og i tillegg leverer du en opptreden som for meg var helt perfekt, sa hun, og fikk støtte av meddommer Tshawe Baqwa:

– Du er en inspirasjon for så mange på din alder. Jeg er så imponert, sa Baqwa.

– Så ektefølt la Gunnar Greve til.

– Håper hun var fornøyd

Selv var Kuhlmann Kristensen også rørt etterpå:

– Det var syke tilbakemeldinger fra dommerne. Jeg håper bestemor også var fornøyd sa han.

Til tross for at han fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne, var Casper Kuhlmann Kristensen blant de tre med færrest stemmer fredag kveld. Likevel gikk han nok en gang videre, mens Vilde Skogen røk ut av programmet.

Nå er det fire deltakere igjen som kjemper om å vinne Idol 2018.