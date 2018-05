Nobelprisen i litteratur blir ikke delt ut i år

Utdelingen av prisen for 2018 blir utsatt til 2019, skriver institusjonen i en pressemelding fredag. Begrunnelsen er at tilliten til Svenska Akademien er svekket.

– Vi har bestemt oss for å ikke dele ut en pris etter lange og intense diskusjoner. Tilliten er såpass lav i omverdenen at vi avstår i år. Vi planlegger derimot å dele ut prisen neste år, og da blir det forhåpentligvis en dobbelt pris. Det har skjedd fem ganger tidligere, og det er ikke en unik hendelse, sier Akademiens fungerende sekretær Anders Olsson.

Den siste tiden har vært turbulent for den ærverdige svenske institusjonen etter at 18 kvinner sto fram i høst og hevdet at de var blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep fra ektemannen til ett av medlemmene.

Han driver i tillegg en kulturinstitusjon som har fått penger av Akademien, og han anklages også for å ha lekket navn på nobelprisvinnerne før de offisielle kunngjøringene.

Krisen har ført til stor splittelse blant de 18 medlemmene. Flere medlemmer har trukket seg, i tillegg til at den faste sekretæren Sara Danius er blitt presset til å gå av.

Anders Olsson erkjenner at situasjonen er spesiell.

– I år har vi hatt en svært uvanlig situasjon med konflikter og et svekket akademi. Vi må ha respekt for prisvinnerne, tidligere prisvinnere og fremtidige. Vi må være troverdig som institusjon, sier han.