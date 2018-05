Ingen nobelpris i litteratur i år

Utdelingen av prisen for 2018 blir utsatt til 2019, skriver institusjonen i en pressemelding fredag. Begrunnelsen er at tilliten til Svenska Akademien er svekket.

– Vi har bestemt oss for å ikke dele ut en pris etter lange og intense diskusjoner. Tilliten er såpass lav i omverdenen at vi avstår i år. Vi planlegger derimot å dele ut prisen neste år, og da blir det forhåpentligvis en dobbelt pris. Det har skjedd fem ganger tidligere, og det er ikke en unik hendelse, sier Akademiens fungerende sekretær Anders Olsson.

Nobelstiftelsen skriver i en pressemelding at den støtter beslutningen, og at den nå forutsetter at Svenska Akademien bruker all sin kraft på å gjenopprette tilliten.

– Nobelstiftelsen har ifølge svensk stiftelseslov det overordnede ansvaret for at intensjonene i Alfred Nobels testamente oppfylles. Vi har i løpet av de siste ukene ført en løpende dialog med Svenska Akademien og vi støtter torsdagens beslutning, skriver stiftelsen.

– Katastrofe

Assisterende kultursjef i avisen Expressen, Jens Liljestrand, mener at beslutningen er en katastrofe for institusjonen.

– Jeg forstår beslutningen, men samtidig synes jeg det er en katastrofe for Svenska Akademiens anseelse at de ikke har lyktes å håndtere det bedre, sier Liljestrand til TT.

Andre kommentatorer mener at beslutningen er klok.

– De hadde kunnet kjøre på, men det hadde gitt inntrykk av ansvarsløshet i denne situasjonen. Dette er den viktigste litteraturprisen som finnes, og med de åpenbare uoverensstemmelsene som har forekommet i Akademien, gjør de klokt i å vente med det, sier professor i litteraturvitenskap Anders Cullhed.

Kun ti igjen

På grunn av en opprivende intern strid er det nå bare ti aktive medlemmer igjen i Akademien, som har 18 stoler å fylle.

Den siste tiden har vært turbulent for den ærverdige institusjonen etter at 18 kvinner sto fram i høst og hevdet at de var blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep fra ektemannen til ett av medlemmene.

Han driver i tillegg en kulturinstitusjon som har fått penger av Akademien, og han anklages også for å ha lekket navn på nobelprisvinnerne før de offisielle kunngjøringene.

Krisen har ført til stor intern splittelse, og flere av medlemmer har trukket seg, i tillegg til at den faste sekretæren Sara Danius er blitt presset til å gå av.

Anders Olsson erkjenner at situasjonen er spesiell.

– I år har vi hatt en svært uvanlig situasjon med konflikter og et svekket akademi. Vi må ha respekt for prisvinnerne, tidligere prisvinnere og fremtidige. Vi må være troverdig som institusjon, sier han.

– Trolig nødvendig

Litterær sjef i forlaget Bonnier, Daniel Sandström, mener det er for tidlig å si om utsettelsen er en nødvendig eller en feil beslutning.

– Men det høres ut som en slags form for innsikt i situasjonens alvor, og på den måten er det antakeligvis nødvendig. For den som elsker litteratur er det svært sørgelig, sier Sandström.

– Det store spørsmålet er nå hvordan Akademien skal klare å omorganisere seg. Det er en rekke spørsmål som gjenstår, som jeg håper at man får svar på. Om det vil kunne bli et fungerende akademi framover, gjenstår å se, sier han.