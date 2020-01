«Parasite» er første fremmedspråklige film til å vinne gjev SAG-pris

Den sørkoreanske filmen «Parasite» går inn i historien som første fremmedspråklige film til å ta hjem den høythengende prisen under Screen Actors Guild Awards.

«Parasite» ble første fremmedspråklige film til å vinne den høytstående utmerkelsen for beste rollebesetning. Foto: Foto: Chris Pizzello / AP / NTB scanpix

Jennifer Aniston og Brad Pitt tok søndag hjem hver sin pris. Aniston for sin hovedrolle i «The Morning Show», mens Pitt mottok prisen for beste mannlige birolle i «Once Upon A Time … In Hollywood». Foto: Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB scanpix

Robert De Niro mottok søndag æresprisen under SAG Awards for sin livslange innsats. Chris Pizzello / AP / NTB scanpix

NTB

Satiren, regissert av Bong Joon-ho, utkonkurrerte blant annet «The Irishman» og «Once Upon A Time … In Hollywood» i kategorien for beste rollebesetning under årets SAG-utdeling i Los Angeles søndag.

Filmen som kombinerer skrekk, drama og komedie, følger en fattig familie som griper en mulighet til et bedre liv ved å infiltrerer en rik familie.

– Selv om tittelen er «Parasite» mener jeg filmen handler om sameksistens og hvordan vi alle kan leve sammen, sa skuespiller Song Kang-ho da han mottok prisen.

Første pris til Pitt

Beste mannlige hovedrolle gikk til Joaquin Phoenix for rollen i «Joker», mens Brad Pitt fikk sin første SAG-pris for sin birolle i «Once Upon A Time … In Hollywood».

– Hver av oss i dette rommet kjenner til smerte, vi kjenner til ensomhet. Vi bringer det til lerretet. Vi kjenner til øyeblikk av nåde. Vi har hatt øyeblikk av visdom. Vi bringer det til lerretet. Vi har alle ledd av vår meningsløshet. Vi kjenner til humor og vi bringer det til lerretet, sa Pitt som også nylig vant en Golden Globe for sin rolle som stuntmannen Cliff Booth i «Once Upon A Time … In Hollywood».

Renée Zellweger vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle i filmen «Judy», mens Laura Dern ble hedret for sin birolle i «Marriage Story».

Ærespris til De Niro

Også Pitts ekskone, Jennifer Aniston, ble hedret for sin hovedrolle i Apple Plus-serien «The Morning Show».

Fra før var det kjent at søndagens ærespris gikk til Robert De Niro for sin livslange innsats.

– Robert De Niro er en skuespiller med ekstraordinær dybde og evne. Karakterene han skaper, fanger vår fantasi, sa SAG-AFTRA-president Gabrielle Carteris i november.

