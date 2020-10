Erlend Ropstad på Kick scene: Står fjellstøtt på egen hånd

Erlend Ropstad leverte en solid konsert på Kick scene fredag kveld, uten hans trofaste band De Rotløse. Foto: Kristian Hole

ANMELDELSE: Erlend Ropstad, alene på scenen med fire gitarer og et munnspill, beviste fredag kveld at låtene hans fungerer like godt uten fullt band i ryggen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn