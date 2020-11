Olav og Sofie Espegren fra Birkeland og Tveit var misjonærer for Det norsk lutherske Kinamissionsforbund i over 40 år. De kledde seg som kineserne for ikke å skille seg ut. Olav kom til Kina i 1902 og Sofie året etter. De ble til 1946. Her er de i sin første periode. Foto: Privat