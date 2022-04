Danske Lukas Graham, kjent for «7 Years», er i anmarsj til Norge til høsten.

De åtte konsertene i Norge er del av en Europa-turné med 23 datoer under navnet «The Pink Tour», og er den første siden 2017.

– Det er altfor lenge siden sist. Vi tar med oss nye sanger og nydelige øyeblikk å dele og vi kan ikke vente med å feste sammen med dere og synge sammen til alle de sangene dere allerede elsker og kjenner så godt, heter det fra frontmann og drivkraft Lukas Forchhammer.

Lukas Graham er kjent ikke minst for den tre ganger Grammy-nominerte singelen «7 Years» fra 2015. Låten var ifølge pressemeldingen blant de første 25 sangene globalt som passerte en milliard streams på Spotify. Albumet solgte over 25 millioner eksemplarer verden over.

Nå er gruppen i gang med å gjøre ferdig innspillingen av sitt fjerde studioalbum.

Her spiller Lukas Graham i Norge

* 29. september – Bodø, Svømmehallen

* 30. september – Tromsø, Studenterhuset Driv

* 5. oktober – Sandefjord, Hjertnes Aula

* 6. oktober – Oslo, Sentrum Scene

* 7. oktober – Bergen, USF Verftet

* 8. oktober – Drammen, Union Scene

* 25. november – Kristiansand, Caledonien Hall

* 26. november – Stavanger, Stavanger konserthus