«Baldrian og Musa» og KSO strømmes

Kilden har stengt på grunn av korona, men har samtidig åpnet sine digitale saler på vidt gap.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

«Baldrian og Musa» går aldri av moten. Her med Giert Werring som vanlig. Foto: Kristin Ellefsen

KRISTIANSAND: «For å fremdeles kunne gi publikum gode kulturopplevelser, åpner vi våre digitale saler med et rikt og variert innhold. Og det helt gratis.»

Dette skriver Kilden i en pressemelding som kom ut etter at det før helga ble kjent at konsert- og teaterhuset stenger dørene av epidemologiske grunner.

Som mottiltak mot kulturell tørke og kjedsomhet hos publikum er nå 80 opptak gratis tilgjengelige. Det er snakk om konserter med Kristiansand symfoniorkester, en rekke teaterforestillinger, foredrag og andre typer arrangementer.

Dette innebærer at for eksempel Giert Werrings «Baldrian og Musa», KSOs framføring av Beethovens femte symfoni samt Knut Mæsels foredrag om krigen kan sees her.

Flere titalls konserter med Kristiansand symfoniorkester kan strømmes til stua. Foto: Kristian Hole