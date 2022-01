Norges arveprinsesse Ingrid Alexandra, som i dag fyller 18 år, sier hun er takknemlig for den muligheten hun har, og at hun er klar for rollen som venter.

Prinsessen er den første kvinnelige tronarvingen som er født i Norge.

– Jeg er veldig takknemlig for den muligheten jeg har, og tenker at jeg kan gjøre veldig mye med det. Man kan selvfølgelig drømme seg bort og undre seg på hvordan et helt annet liv hadde vært. Det gjør jo jeg også. Men det er ikke det livet jeg lever, så det er vanskelig å forestille seg å ikke være i den rollen jeg er i, sier prinsessen i et intervju med NRK.

Prinsessen går i 2. klasse på Elvebakken videregående skole i Oslo. Hun er en aktiv jente som liker sport, trening og vannsport, ifølge hennes offisielle biografi.

Har lært mye av kongen

Selv om Ingrid Alexandra nå fyller 18 år, vil hun antakelig ha en litt tilbaketrukket rolle også de neste årene. De nærmeste årene vil hennes viktigste oppgave være å konsentrere seg om utdanningen, heter det i Slottets biografi.

– Jeg er jo fortsatt ung, og det er lenge til jeg skal bli dronning… Så det ligger litt i kortene at jeg har tenkt å gjøre det, sier hun.

På spørsmål fra VG om hvilke råd kong Harald har gitt henne om rollen hun skal inn i, svarer prinsessen:

– Han er heller ikke en sånn type som setter seg ned og sier «nå skal vi forberede deg». Jeg har lært veldig mye av ham likevel. Det han sier mest, er jo at jeg må bare finne min egen vei og min egen måte å gjøre det på. Og bestemor sier for det meste at det tar vi når det kommer.

Bursdag preget av korona

De siste årene har vært preget av koronapandemien, også for prinsessen. Den store bursdagsfesten hennes med ball blir også utsatt på grunn av pandemien.

– Det er jo ganske spesielt å bli atskilt fra resten av verden på den måten. Jeg har vært ganske mye i karantene, jeg har hatt korona selv. Så det har vært vanskelig, selvfølgelig, men jeg har prøvd å finne aktiviteter, prøve nye ting som har hjulpet meg ganske mye til å komme igjennom det. Jeg hadde en periode der jeg malte litt, det var særlig mens jeg hadde korona, sier hun til VG.

Representanter fra det offisielle Norge kommer fredag til Slottet for å gratulere prinsessen, blant andre stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og sametingspresidenten.

Ser fram til mer frihet

Nå ser Ingrid Alexandra fram til friheten som kommer med å fylle 18 år.

– Det føles ikke så veldig annerledes. Det er kanskje litt mer ansvar, men så betyr det jo enda mer frihet også, så det gleder jeg meg til. Kanskje kunne reise alene og kunne kjøre bil og sånt. Det gleder jeg meg veldig mye til, sier hun til NRK.