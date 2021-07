KRISTIANSAND: – Jeg har så mye kraft jeg vil synge ut, som jeg har holdt tilbake i alle disse årene! Det er denne kraften jeg vil ta tilbake, ta dette spranget som jeg kanskje burde ha gjort for lenge siden, men som jeg ikke har turt før nå.

Dette sier Helene Bøksle i et intervju VG publiserte onsdag kveld. Der snakker hun åpent om et tema hun for det meste har unngått etter terrorhandlingene 22. juli 2011.

Terroristen Anders Behring Breivik brukte Bøksles sang «’Ere the World Crumbles» i en propagandavideo som han publiserte på Youtube før terrorhandlingen. Sangen var skrevet av Knut Avenstroup Haugen, og den ble i 2008 en del av lydsporet til onlinespillet «Age of Conan: Hyborian Adventures». Dette markerte et høydepunkt i Bøksles karriere til da.

Dratt ned av terroristen

– Dette var musikk som vant priser over hele verden, og akkurat da den skulle ut å fly, så kommer det en person og tar den musikken. Drar alt ned igjen og inn i hans verden. Noen stjal musikken min den natten, sier hun til VG.

I sitt skriftlige manifest hyllet Breivik Bøksles musikk, og skriver at han har blitt inspirert av den:

"Perfekt å dø til" og: "Se for deg følgende... at du hører denne sangen mens du kjemper på for å utslette en av fiendens flanker..."

"Denne engleaktige stemmen synger til deg fra himmelen... Denne stemmen er alt du hører mens ditt lys blir mørke og du entrer himmelriket. "

Tar kraften tilbake

For å fjerne seg fra det kraftfulle uttrykket som terroristen hadde hyllet, har Bøksle i årene som fulgte dempet seg musikalsk. Hun har blant annet blitt populær for sine framføringer av julesanger, men nå vil Bøksle hente fram igjen kraften. Den kom for eksempel fram da hun i vinter var pauseinnslag under den norske MGP-finalen med en kraftig framføring av låta «Einn» av Ina Wroldsen. Og i mai sang hun «’ Ere the World Crumbles» sammen med Stavanger symfoniorkester.

– Jeg har jo ikke turt å fremføre den selv i frykt for at den skal bli trukket inn i sammenheng med terroristen igjen. Jeg har vært forsiktig for ikke å støte noen, men i Stavanger sto jeg bak scenen og var så glad og så rørt at jeg skalv. Jeg tror ikke de ante hvor mye det betydde for meg. Da ble jeg bare mer fryktløs og sikker på at stemmen og musikken min, den kan ikke tas fra meg - den eier ingen andre, sier Bøksle til VG.