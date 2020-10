Ekteparet Gillebo/Szilvay og KSO i storslag

Ekteparet Gillebo/Szilvay og KSO i Gustav Mahlers Rückert-Lieder. Foto: Lars Gunnar Liestol

Etter hver eneste konsert med KSO går vi ut fra Kilden takknemlige for at en liten by som Kristiansand kan ha et så «stort» orkester.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn