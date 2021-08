Dommer til Jorun Stiansen: – Du har vunnet

OSLO: Jorun Stiansen fra Vennesla sang Read All About It av Emeli Sandé under første episode av Stjernekamp på NRK lørdag kveld. Både Stiansen, programlederen og dommerne var sterkt berørte av hennes opptreden.

Like før hadde hun nemlig snakket åpent om angsten og nedturene hun opplevde etter å ha vunnet Idol, slik hun også har gjort til Fædrelandsvennen.

– Jeg vil ta tilbake en del av meg som jeg mistet for mange år siden, sa hun på NRK. Så fortalte hun om en aktiv hverdag utenfor rampelyset i hennes nye hjemby, Grimstad, før hun gikk på scenen og fremførte låta si.

Det vakte stor begeistring hos dommerne.

– Gratulerer! Du har vunnet, utbrøt dommer Sandra Lyng.

– Jeg føler nervøsiteten din. Men du har vunnet over frykten, sa hun.

Tshawe Baqwa sto oppe og klappet.

– Du er en ambassadør. Dette dreier seg om mer enn musikk. Du er en ambassadør for alle som er redde, sa han.

Programleder Kåre Magnus Bergh, som var akkurat den samme som ledet Idol da hun vant, spurte hvordan det var å være i samme studio igjen.

– Jeg har sagt i mange år til Egil (samboer, red.anm.) at jeg aldri skulle stå her igjen. Men så er det så deilig å være tilbake, sa Jorun Stiansen.