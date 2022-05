The Voice-vinneren Erlend Gunstveit (26) fra Grimstad måtte gjennom en hasteoperasjon på Sørlandet sykehus tirsdag kveld, skriver TV 2.

GRIMSTAD: – Legen sa i dag at hvis jeg hadde ventet til i dag kunne blindtarmen godt ha sprukket – så nå er jeg veldig glad for at jeg dro, sier Gunstveit til TV 2.

Ifølge kanalen våknet 26-åringen, som vant The Voice i 2021, med store magesmerter tidlig tirsdag morgen.

Etter å ha ventet flere timer, samtidig som magesmertene tiltok, dro han på legevakten for å sjekke ut hva det kunne være.

Legen som undersøkte ham skjønte raskt at det hastet, og artisten fra Grimstad ble lagt rett inn på Sørlandet sykehus.

Det ble konkludert med akutt blindtarmbetennelse.

– Etter halvannen time på sykehus ble jeg lagt i operasjonssalen. Så i går, rundt 23:30, ble jeg operert, forteller han til TV 2.

Han forteller at han ikke har særlig smerter etter å ha fjernet blindtarmen

– Jeg har tre spillejobber denne helga som er litt roligere enn vanlig – så de tror jeg skal gå bra. Da jeg sa det til legen bare lo han, men jeg synger jo ikke med blindtarmen! De største hoppene og triksene med gitaren får jeg vente litt med, sier Gunstveit avslutningsvis.