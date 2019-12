Trine Eilertsen blir ny sjefredaktør i Aftenposten.

Trine Eilertsen ble møtt av applaus da nyheten ble kunngjort på et allmøte i Aftenposten torsdag ettermiddag.

Eilertsen (50) kommer fra stillingen som politisk redaktør i Aftenposten, og har tidligere vært sjefredaktør i Bergens Tidende. Hun er også fast medlem av den politiske podkasten Aftenpodden, som ukentlig analyserer og kommenterer norsk politikk.

Nå blir hun både sjefredaktør og administrerende direktør i Aftenposten. Eilertsen sier at hun også ønsker å fortsette med Aftenpodden.

I sin tale til de ansatte torsdag formiddag sa hun at dagen var fylt med glede og spenning.

– Jeg har gledet meg fordi jeg er vanvittig stolt over å få jobbe i og for Aftenposten, Norges viktigste avis. Aftenposten lager journalistikk som betyr noe, som endrer politiske vurderinger, som slår sprekker i vedtatte sannheter og som løfter fra dem som ikke ellers blir hørt, sa en rørt påtroppende sjefredaktør.

Hun sa at det ikke blir noen palassrevolusjon i avisen når hun overtar.

- Aftenposten er på et godt sted nå. Sammen har vi gjort mye riktig de siste årene. Det må vi forsterke, ikke kaste om, sa hun.

- Det betyr ikke at det ikke blir endringer. Alle i vår bransje ved at de er konstant.

Dan P. Neegaard

– Bunnsolid medieleder

Trine Eilertsen overtar etter dagens sjefredaktør Espen Egil Hansen 1. januar 2020.

– Jeg er utrolig glad for at Trine Eilertsen har takket ja til jobben med å lede Aftenposten videre. Hun er en bunnsolid medieleder med lang erfaring, og hennes sterke stemme i offentligheten engasjerer svært bredt. Hun er dessuten en tydelig leder, og kombinasjonen av disse egenskapene er jeg sikker på at vil komme Aftenposten til gode, uttaler Siv Juvik Tveitnes, styreleder i Aftenposten, og konserndirektør for nyhetsmediene i Schibsted.

Trine Eilertsen har sittet i Aftenpostens ledergruppe siden hun kom til avisen for nesten seks år siden.

– Nettopp den kontinuiteten som Trine Eilertsen representerer, er en stor fordel i rollen. Hun er i en posisjon hvor hun kan bygge videre på den gode utviklingen og det gode arbeidet som er gjort. Samtidig har hun solid kunnskap om medieutviklingen i et makroperspektiv, ikke minst hva som kreves av oss på produktutviklingssiden for å lykkes, sier Tveitnes i en pressemelding.

Før Trine Eilertsen kom til Aftenposten i 2014, jobbet hun som politisk kommentator i NRK i ett år. Før det jobbet hun i sin hjemby Bergen. Hun var journalist og leder i Bergens Tidende i 13 år, de fire siste som sjefredaktør.

Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har også hovedfag i sammenlignende politikk.

Torbjørn Katborg Grønning

– Stolt og glad

– Da jeg begynte som økonomijournalist i BT, sa en erfaren kollega: Det er bare én avis du trenger for å vite hva som skjer i Norge: Aftenposten. Aftenposten hørte hjemme i lørdagshaugen av aviser hjemme hos oss da jeg vokste opp og har alltid vært der. At jeg nå skal få lov til å lede dette mediehuset, gjør meg stolt – og veldig glad, sier Trine Eilertsen.

Hun beskriver en følelse av både entusiasme og alvor når hun tenker på den posisjonen Aftenposten har opparbeidet seg hos leserne og i samfunnet.

Fagforeningen fornøyd

Lederen for Aftenpostens redaksjonsklubb, som organiserer journalistene i redaksjonen, sier følgende om at Trine Eilertsen overtar fra nyttår.

– Jeg synes det er veldig spennende, og jeg er glad for at styret fant en intern kandidat etter å ha gått bredt ut. Klubben har fått være med på prosessen, og jeg er enig i at Trine Eilertsen er den beste sjefredaktøren vi kunne fått, sier Kagge.

Han mener det er en fordel for Aftenposten at den nye sjefen kjenner redaksjonen og avisen.

- Det som er trengs, er å fortsette utviklingen og ikke sette alt på hodet. Det er veldig bra for oss at ikke alt skal stokkes om, sier han.

Han mener det er spennende at den nye redaktøren er en markant debattant.

- Jeg er spent om hun klarer å fortsette med det med det nye arbeidspresset, sier Kagge.