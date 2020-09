Karin Hindsbo inhabil i sak om Tangen-gave til Nasjo­nalmu­seet

Advokater mener Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo er for nær venn av Nicolai Tangen til å involvere seg i en sak om en gave fra Tangens stiftelse.

Karin Hindsbo er inhabil i saken om gave fra Nicolai Tangens stiftelse. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

-Hindsbos personlige relasjon til Tangen kan være egnet til å motivere Hindsbo til å gi AKO Foundation fordeler de ellers ikke ville ha oppnådd, eller motsatt, at AKO Foundation blir vurdert strengere enn de ellers ville ha blitt, skriver advokatfirmaet Føyen Torkildsen i en habilitetsvurdering som er bestilt av Nasjonalmuseets styre, ifølge VG.

Vurderingen kommer etter at Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo i fjor høst spurte Nicolai Tangen om hans stiftelse Ako Foundation vil bidra med midler til museet.

10. mars fikk Nasjonalmuseet et konkret tilbud om å få overført penger fra stiftelsen.

Både Hindsbo og Tangen har bekreftet at de er venner.

Habilitetsvurderingen ble gjort etter at Tangen trakk seg fra styret i Ako Foundation under prosessen med å bli oljefondssjef.

Advokatene fastslår at Hindsbo likevel «fortsatt vil være inhabil til å saksbehandle eller håndtere inngåelsen av den avtalen som partene allerede er i forhandlinger om.».

Hindsbo skriver i en epost til VG at det er nærliggende at hun kontakter relevante personer hun kjenner om mulige samarbeid, og at hun vil fortsette å gjøre dette.

-Selve forhandlingene og beslutningene må selvsagt gjennomføres av andre dersom jeg i enkelte tilfeller skulle bli erklært inhabil, skriver hun.