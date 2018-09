Reynolds døde torsdag på et sykehus i Florida, opplyser hans agent Erik Kritzer ifølge Hollywood Reporter.

Burt Reynolds var mest kjent for sine roller i komedier som «Smokey and the Bandit» og «The Cannonball Run». Men han spilte også i dramaer og ble blant annet nominert til Oscar for sin rolle i «Boogie Nights».

Men han jobbet også som regissør og produsent.