Organiske skulpturer og stram arkitektur

To separatutstillinger med kunstnere av internasjonalt kaliber stiller ut i Kristiansand Kunsthall. Begge utstillingene krever at vi dykker ned i verkenes kontekst for å gi en dypere mening. Men med titlenes hjelp åpnes verkene opp i folder av interessante meningslag