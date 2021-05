Vant 100.000 kroner – vil spille inn film på Randøya

KRISTIANSAND: Den 24. Barnefilmfestivalen i Kristiansand delte lørdag ut sine åtte priser. For fjerde gang arrangerte Barnefilmfestivalen og Mediefondet Zefyr pitchekonkurranse, på jakt etter beste idé til tv-serie eller spillefilm for barn.

For første gang er vinneren fra Sørlandet, og det var Kristian Landmarks filmidé «Høsten», basert på Jan Henrik Nielsens ungdomsroman med samme navn, som stakk av med førstepremien på 100.000 kroner.

Det opplyser Barnefilmfestivalen i en pressemelding lørdag.

Innspilling på Randøya

Juryens uttaler blant annet følgende om filmen som kristiansanderen Landmark, ifølge pressemeldingen, har planer om å spille inn på det gamle militæranlegget på Randøya:

«Årets vinner er noe så unikt som en post-apokalyptisk road movie, for barn og unge. Midt i en global pandemi, kan det dystopiske bakteppet føles ubehagelig nært og aktuelt, men dette er først og fremst en medrivende fortelling om to søstres omsorg for, og avhengighet av, hverandre, og en historie om savn, håp og kjærlighet.»

Ønsker lokale skuespillere

Det opplyses at Kristian Landmark i disse dager er på jakt etter tre lokale skuespillere som skal besitte hovedrollene.

Juryen skriver videre følgende i sin begrunnelse:

«Det er forfriskende å se et prosjekt som tar tak i livets alvor på en så original måte, og vi lar oss begeistre ekstra mye av historiens tøffe, smarte og flerdimensjonale heltinne.»