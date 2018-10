Per Fronths kjærlighet til Setesdal på veggene i Galleri Systog Dale

Da Per Fronth laget det store fotomaleriet «Utveg» som hovedverk til Valle bibliotek, ble det så mye fotonotater til overs at det la grunnlag for en hel serie av nye arbeider. Fredag var det preview på Fronths utstilling «Setesdal Revisited» på Galleri Systog Dale i Valle.