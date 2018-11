KRISTIANSAND: – Julenissen kræsjer i trehuset og detter opp i klonemaskinen. Døra åpner seg og det kommer 13 nisser gående ut, forteller Frode Holgersen mens han demonstrerer den halvferdige maskinen i Kildens verksted.

Han og Camilla Lilleengen er ansatt som malere og scenografer på Kilden, og er for tiden opptatte med innspurten på kulissene til «Gutta i Juletrehuset» som har premiere i Kilden 30. november.

Kristin Ellefsen

Kristin Ellefsen

Kristin Ellefsen

Forestillingen er skrevet spesielt for Kilden av forfatteren bak bøkene «Gutta i trehuset». De som har lest serien, kjenner godt til et fantastisk univers i rene Reodor Felgen-stil.

Klonemaskin

Det er dette universet sceneverkstedet virkeliggjør på scenen, blant annet med en klonemaskin, en julestrømpetstrikkemaskin og selvfølgelig en nødflammekaster.

Det er satt av 350.000 kroner til kostymer, 200.000 kroner til scenografi og 50.000 til rekvisitter. Verkstedet bruker i tillegg resirkulerte materialer.

Kristin Ellefsen

Arbeidet startet allerede i januar/februar. Da ble det bygget en modell av trehuset. Den får teatersjef Birgit Amalie Nilssen og regissør Christine Helland god bruk for i regiarbeidet.

– Vi sitter og ser på den modellen og ser for oss hvordan skuespillerne skal stå, sier Nilssen, og forteller hvor hun vil at den smeltende snømannen skal ligge.

– Vi skal ha en ekte snømann på scenen. Det er så kult, sier hun.

Kristin Ellefsen

Kristin Ellefsen

7,4 meter høyt trehus

Det endelige trehuset skal kunne snurres rundt på hjul, og er 9 meter i bredden og 7,4 meter høyt.

– Publikum skal kunne sitte inne i trehuset, røper teatersjefen.

Kristin Ellefsen

Kristin Ellefsen

Når Fædrelandsvennen besøker sceneverkstedet skal flere av kulissene males, og det store trehuset står i deler, klart til å fraktes og monteres på scenen i teater- og operasalen.

Her har seks ansatte sin arbeidsplass; to malere/scenografer, tre snekkere og en sjef.

– Er dette en så gøy jobb som det virker?

– Ja, det er det. Dette er en skikkelig spennende og artig jobb, svarer Camilla Lilleengen.

– Vi jobber kreativt hele tiden. Dette er ikke noen samlebåndsjobb, samtykker Frode Holgersen.

Kristin Ellefsen

– Dette er et nyskrevet manus. Hvordan jobber dere med å skape scenografien?

– Han som har skrevet manuset har faktisk lagt ved noen tegninger til inspirasjon i manuset. Dessuten baserer vi oss mye på illustrasjonene fra de tidligere bøkene, svarer Lilleengen.

– Må du være litt barnslig anlagt for å ha denne jobben?

– Med denne forestillingen må du nok det, ja, bekrefter hun og ler.

Kristin Ellefsen

Fakta: Gutta i juletrehuset Premiere: 30. november. Forestillingen spilles til 29. desember. Manus: Forfatteren Andy Griffiths og tegneren Terry Denton står bak bokserien «Gutta i trehuset». Nå har de skrevet en helt ny historie på bestilling fra Kilden Teater. Regi og co-regi: Birgit Amalie Nilssen og Christine Helland Scenografi: Frode Holgersen og Camilla Lilleengen Medvirkende: Johannes Blåsternes, Ina Maria Brekke, Ann-Ingrid Fuglestveit-Mortensen, Ghopi Prabaharan og UngdomsKilden

Julestrømpestrikkemaskin

For det er jo ikke bare hva som helst som skal bygges. Julestrømpestrikkemaskin for eksempel, er laget av et hjul fra en gammel rokk, en gammel treningsykkel og diverse andre gamle brukte gjenstander.

– Andy og Terry jobber med denne i det underjordiske laboratoriet. Når julenissen kommer og skal levere gaver vil de ha en julestrømpe i et evigvarende ekspanderende stoff slik at de får plass til uendelig mange pakker, forklarer Lilleengen mens hun trøkker på maskinen.

– Hva skjer med kulissene etter en forestilling?

– Vi er opptatte av at ting skal kunne brukes igjen, og prøver å bygge minst mulig i plast, slik at ting kan bygges om eller repareres. Disse kulissene vil bli tatt vare på, men vi kan ikke spare på alle kulissene. Det har vi ikke plass til , forklarer Frode Holgersen.