Torsdag kveld står ekteparet Sarah McElravy og Julian Rachlin på scenen i konsertsalen i Kilden. Rachlin er sjefdirigent for Kristiansand Symfoniorkester og en viden kjent fiolinist, mens McElravy er en merittert og fremadstormende fiolinist, og bratsjist.

Sarah McElravy spiller på Kilden i kveld. Foto: Julia Weseley

På programmet står blant annet Waltons bratsjkonsert, en konsert som er selvskreven på repertoaret. For andre gang gjester McElravy Kilden og det er store forventninger til stjernesolisten.

Foto: Julia Weseley

– Sarah McElravy spiller virkelig med hjertet på utsiden av kroppen, sier direktør for Kristiansand Symfoniorkester, Pål Svendsberget. Vi er utrolig fornøyde med at hun gjester oss for andre gang, fortsetter Svendsberget.

Etter pausen fremføres det som nok kan kalles en real publikumsfavoritt, nemlig Beethoovens Symfoni nr. 7. Allerede ved urfremføringen i 1812 var publikum begeistret, men verket fikk på ny et oppsving i moderne tid da et innslag ble brukt i filmen Kongens tale fra 2010.