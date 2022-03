Kokebok Tittel: «Naturleg». Forfattere: Margit Dale og Frode Verpe. Forlag: Vigmostad Bjørke

Visste du at blomstene på geitramsen er spiselige. Ikke bare er de urgamle og vakre, men de egner seg både til safting og som pynt i salater og desserter.

Den nye matboka til Margit Dale og mannen Frode Verpe er en nytelse for øyet og en fryd å lese. Teksten er en ode til naturen, det ekte og nytelsesfulle, i «slow food»-tradisjon. Og fotografienes poesi løfter opplevelsen. Her ser vi Margit, stort sett iført shorts i sommersol i blomsterenger, på besøk hos svin og med fiskestang. Innimellom finnes 90 matoppskrifter.

Den kjente politikeren Ole Magne Omdal kjøpte gård på Skråstad i Kristiansand i 2016. Der dyrker han og kona Bodil økologisk frukt og bær. Bodil har latt Margit bruke oppskriften sin på eplekake i boka. Foto: Frode Verpe

Og jammen dukker det ikke opp flere sørlandskjendiser på rekke og rad i boka, gartner Morten Bragdø, politiker Ole Magne Omdal og kokk Trond Moi. Bragdø har sågar egne kapitler om sopp og råd om dyrking, mens Omdal lovprises for økologiske bær og frukt.

Trond Moi tar med Margit til skogsområder med store mengder ramsløk, og viser henne hvordan den kan brukes, blant annet til å lage ramsløksmør. Foto: Frode Verpe

Margit tar oss med til en nederlandsk familie i Valle som har «lykkelige griser» og råder leserne til å kjøpe kjøtt gjennom Reko-ringen, som står for rettferdig konsum. «Eg må innrømme at eg elskar kjøt, og kan ikkje tenke meg eit liv utan, men eg vil ha velsmakande og sunt kjøt frå dyr som har hatt et godt liv», sier hun.

Kunstgjødsel og sprøytemidler er fy-ord; alt skal være som tittelen sier: «Naturleg».

Frode Verpe (f. 1975) har tatt alle bildene til boka, og har skrevet teksten. Verpe er fra Skien, og har bodd i Valle i Setesdal i rundt 20 år. Han er TV-produsent, tekstforfatter og kommunikasjonssjef og leder for selskapet fiid kreativ. Han har blant annet skrevet filmmanus, stand-up, artikler og to bøker. Verpe jobber med idé, konsept, tekst, film og prosjektledelse. Foto: fiid

Margit slår et slag for matlaging på «gamlemåten»: «(...) kunnskapen og det praktiske handlaget som set oss i stand til å gjere naturlege råvarer frå våre nære omgjevnader om til god og sunn mat. Dette er kunnskap og handlag som har vorte utvikla og foredla gjennom hundreår, og som for berre nokre tiår sidan var grunnlegganda for at ein skulle klare seg sjølv».

Gartner Morten Bragdø har funnet et eksemplar av den veldig sjeldne blomkålsoppen. I boka til Margit og Frode Verpe skriver han flere kapitler med råd om dyrking - og om sopp. Foto: Frode Verpe

Men det betyr ikke at Margit rynker på nesa av moderne råvarer og spisetradisjoner. Hvitløk brukes i de fleste oppskriftene til kjøttretter, og setesdalskebab og taco lages på norsk vis med kortreiste råvarer.

«På sett og vis går det ut på å ta tilbake kontrollen over maten», sier Margit, og råder folk til å kjøpe egg fra frittgående høns merket med Dyrevernalliansen eller Debio.

Steking skjer utelukkende med skikkelig smør. Sylting foregår uten kjøpeposer med syltepulver, men med desto mer sukker. For dem som ikke har lært sylting av sine bestemødre, forteller Margit hvordan man kan sterilisere glass til nykokt syltetøy.

Blomstene på geitramsen har i alle tider blitt brukt i norsk matstell. Her er de brukt som saft. Margit gir oppskriften i boka. Foto: Frode Verpe

«Bærekraft» er et viktig ord for henne, i likhet med «nøysomhet». Å kaste mat er bortimot en dødssynd. Brød er i dag en av de største kildene til matsvinn, slår hun fast.

Boka inneholder my interessant kulturinformasjon, som om når de ulike matvarene kom til Norge.

Arkeologiske funn tyder på at setesdølene holdt sau allerede 2600 år før Kristus, forteller Margit. Og honning var det søtningsmidlet vi hadde før sukkeret ble importert på slutten av 1800-tallet.

Granskuddsirup er vi ikke så vant med å lage lenger. Til det trengs 250 gram granskudd som kokes med en liter vann og fire desiliter sukker i en time. Foto: Frode Verpe

Melk har et eget kapittel. Der forteller Margit at en gård uten melkekyr var den rene sultedød for bare noen hundre år siden. Hun har oppskrifter på hvordan man kan lage sin egen ferskost og prim.

Trond Moi viser Margit den frodige blomsterhaven sin i Kristiansand. Foto: Frode Verpe

På aller siste side har Margit en takketale til alle som har hjulpet henne. Der overrasker hun med å takke mannen sin Frode «som hev teke bileta og skrive teksten for meg».