Røk ut av «Skal vi danse»

OSLO: Lørdag kveld ble den siste på parketten for Alejandro Fuentes og dansepartner Maria Lie Ramella.

Etter at dommer- og seerstemmene var telt opp, måtte kristiansanderen i duell med Maren Lundby.

Alle poengene ble annullert, og de to kjendisene måtte danse om igjen.

Fuentes hadde i kveld valgt å danse samba til låten «Bailamos» av Enrique Iglesias.

Danserne skulle med kveldens danser formidle «øyeblikket som forandret alt», og Fuentes tok seerne tilbake til 2007, da han som Idol-kjendis krasjet med sin nye cabincruiser inn i to båter ved Fiskebrygga i Kristiansand.

Da seerstemmene var telt opp igjen, ble det klart at det var kristiansanderen som måtte forlate parketten.

Til Dagbladet medga Fuentes at han var litt forfjamset etter danse-exiten.

– Det har vært en opplevelse. Jeg visste at dette her kunne skje når jeg meldte meg på, at du kan ryke ut, men sånn er det, sa han.