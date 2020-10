Eidsvåg søkte om tre millioner i koronastøtte. Fikk ja dagen etter: – Makan

42 millioner er delt ut til norske artister i stimuleringsordningen. Kurt Nilsen har fått mest.

Nå nettopp

Bjørn Eidsvåg er imponert over rask saksbehandling. Foto: Sara Angelica Spilling

«I går søkte vi om midler fra stimuleringsordningen. I dag fikk vi tilsagn om støtte. Makan til rask saksbehandling. Nå er vi lettet og glade og høstens turné med totalt 40 konserter, kan gå sin gang.»

Det skriver Bjørn Eidsvåg på Facebook-gruppen Bransja prat. Teamet hans er en av 120 kulturaktører som har søkt regjeringens nye stimuleringsordning for kulturlivet. 21 av dem har fått tilsagn allerede på til sammen 42 millioner.

Søknadsskjemaet åpnet sist fredag.

Totalt er det satt av 500 millioner kroner til å skape aktivitet. Tre av disse millionene går til Eidsvågs selskap Quint AS. Midlene skal gå til å dekke opp underskuddet fra 30 planlagte konserter. Det genereres som følge av maksgrensen på 200 publikummere, forklarer selskapet i søknaden.

Kurt Nilsen har fått klart mest. Han fikk summen han søkte om på over 13 millioner. Pengene går til juleturné.

Raske med å søke

Arrangørene kan søke om å få dekket driftskostnader de har til et arrangement.

– Jeg er glad for kultursektoren har vært så raske med å søke midler, og for at vi kan få ut de første utbetalingene så raskt, sier direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet i en pressemelding.

Hun tror ordningen bidrar til å «sikre at publikum over hele landet igjen får tilgang til kulturopplevelser», som er regjeringens mål.

Ikke redd for juks

Ordningen er tillitsbasert. Det vil si at det i første omgang ikke gjøres revisjon av tallene som søkerne søker etter. Søkerne må imidlertid spare på dokumentasjon til senere.

Kulturminister Abid Raja får spørsmål om han ikke er redd for at en tillitsbasert ordning med kort behandlingstid vil føre til juks.

– Selv om det er rask saksbehandling, så vil ikke det si at kulturrådet ikke er grundige samtidig, sier han.

Han understreker at det ikke vil være noen forskjellsbehandling av kjendisene.

– Det er mange kjente og godt etablerte søkere, og Kulturrådet vil gjøre ansvarlige og grundige vurderinger av hver enkelt.

– Min oppfordring er; søk! Ikke avlys.