Beatles' «Abbey Road» topper albumlistene igjen etter 50 år

Bandet bryter sin egen rekord for lengste tidsrom mellom to førsteplasser på albumlistene for samme utgivelse.

Bandets siste studioalbum kom ut i september 1969, seks dager etter at John Lennon sa til de andre i gruppa at han var ferdig med Beatles.

«Abbey Road» var bestselger i Storbritannia i 17 uker på rad. Da det kom ut i en spesialutgave fredag, havnet det igjen på toppen av salgslista.

– Det er utrolig at Abbey Road holder seg etter alle disse årene. Men så er det et dritkult album, da, tvitret Paul McCartney, tilsynelatende fornøyd.

Med 49 år og 252 dager siden siste topplassering, slo plata dermed siste tidsromsrekord for Beatles. Den var det «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» fra 1967 som hadde, av magasinet Rolling Stone kåret til tidenes beste album. Det lå på listetoppen med 49 år og 125 dagers mellomrom.