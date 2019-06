Andrew Ripper får varme opp for Wyclef Jean: – Hva skal jeg si? Dette er en «dream come true»

– Wyclef Jean er en legende og et veldig stort forbilde. Hva skal jeg si? Dette er en «dream come true» for meg, forteller artisten Andrew Ripper til KRSby.

I starten av juni kunne artister og band med tilknytning Sørlandet melde seg på for å varme opp for Wyclef Jean på Byfest på Torvet førstkommende lørdag.

Etter flere innsendte bidrag ble Andrew Ripper og tre andre artister utvalgt av juryen. Den besto av daglig leder Judit Premak og andre representanter fra SØRF (Sørnorsk Kompetansesenter for Musikk), artist Roger Sordal og KRSby-redaksjonen, til finalerunden hvor leserne kunne stemme.

Fredag ble det klart at den som stakk av med flest publikumstemmer her på KRSby.no var afrobeat- og dancehall-artist Andrew Ripper.

«Dance Together»

Andrew Ripper har tidligere fått spilletid på MTV Africa og på flere radiostasjoner i Norge og i utlandet med blant annet låten «Cherie».

Den sørlandsbaserte artisten har en fot innenfor både norsk, zambisk og kongolesisk kultur, noe som også har blitt hans signatur i lydbildet. På lørdag skal han vise fram den helt ferske og dansbare singelen «Dance Together» under Byfest på Torvet.

– «Dance Together» er en låt som handler om kjærlighet og sjalusi som vil trekke deg ned. Men det handler om å ikke gi opp, sier Ripper om låten.

– Utrolig gøy

Torgeir Eikeland

Judit Premak, daglig leder i SØRF, synes det var mange spennende artister som sendte inn bidrag til konkurransen. Men hun synes Andrew Ripper passer spesielt godt inn i artistrekken, med tanke på lydbilde og energi på scenen.

– Det er som er gøy er at Andrew er kanskje den artisten som passer best til å spille før Wyclef Jean med tanke på hans lydbilde. Det er gøy at vi har en så dyktig artist i Kristiansand innenfor dancehall- og afrobeat, og at så mange valgte å stemme på han, forteller Premak.

– Jeg er sikker på at dette er stort for Andrew, og håper han får hilst på Wyclef Jean, legger hun til.

Håper på 20.000 besøkende

NTB Scanpix

Byfest på Torvet ble arrangert for første gang i fjor, for å markere nyåpningen av nyoppussede Thon Hotel Parken. Etter god respons fra publikummere ble det klart at festen skulle gjentas i år også.

– Jeg tenkte i fjor at dette var sabla gøy. Med så bra respons må vi gjøre dette til en årlig begivenhet i Kristiansand, sa Eivind Lund, eier og prosjektleder hos Thon Hotel Parken, til KRSby i mai.

I likhet med i fjor skal byfesten være et gratis og alkoholfritt tilbud for hele familien.

– Vi tenkte at det er naturlig å samarbeide med Sør Cup, og få 5000 gjester ekstra til folkefesten. Så vi drømmer stort og håper 20.000 totalt vil møte opp på Torvet i løpet av dagen, sa Lund videre.

Disse skal spille

Og med vinneren Andrew Ripper på plass, ser artistrekken for årets Byfest på Torvet slik ut:

ItaloBrothers

Wyclef Jean

Iris

Andrew Ripper

Freddy Kalas

Konferansier Øyvind Loven