2020

Det er året som tar slutt i mars, og livet

slik vi kjenner det

brått er utenkelig.

Det er året vi blir dødelige over natten.

Det er året vi blir redde

for hverandre, de unge, de gamle, det er året

da vi alle blir en trussel.

Det er året da vinteren stenges ned

før snøen smelter. Det er året da

våren lengter etter sommeren

og sommeren drømmer om høsten.

Det er skremselens år, skrekkens år.

Det er året alle holder seg inne

i blomstringen, i fuglesangen, i duften av syrinene.

Ingen kan dra, ingen kan komme.

Vi må alle bli, vi må alle vente.

Vi må vente. Vente.

Det er året da livet

er noe vi snart skal få.

Det er profetenes år, den hellige og den falske

ekspertisens år. Det er året for de verste spådommer,

for dystre prognoser, for grafer som stiger

og synker i havet.

Det er året for dommedag,

for droner, for krigsskip

for synkeminer i søvnen. Det er året for den usynlige

krigen, for soldater med munnbind, for kjærtegn

med spritede hender.

Det er året der et håndtrykk er

en hån, omfavnelser en forbrytelse.

Det er de sjeldne berøringenes år,

de hemmelige, de ulovlige, de sårt

tiltrengte. Det er de ensommes år. De etterlattes

år. Enkemennenes år. De tomme

kirkebenkers år.

Det er året for unnfangelser. For svangerskap i full

isolasjon. Det er året da bare de nærmeste kommer

og går, det er året uten trøst, bare sorgen

holder hardt rundt oss.

Det er forbudets år, påbudets år.

Det er året for å følge retningslinjene, holde avstand og lytte

til hjerteslagene. Det er året da R-tallet

stiger og rentene faller

og svømmebassengene tømmes for vann.

Det er året for de små forsamlinger.

For de avbrutte forestillinger.

For monologer uten ord.

Det er året for fastmonterte stoler, for orkester

uten instrumenter.

Det er kanselleringenes år, permitteringenes år,

de varslede konkursenes år. Det er året

for utsatt sensur, for ansettelser på zoom,

for masseoppsigelser

skrevet i sand.

Det er ungdommens tapte år.

Det er uvisshetens år, den gnagende

uroens år.

Det er året for blikkstille sjø,

for vindstille morgener

og slappe seil.

Det er året da røyken

fra Kina skrumper inn og satellittbildene klarner.

Det er året vi ser dypere inn

i oss selv, dem vi var, dem vi har blitt, og dem

vi kanskje skal bli.

Det er året for tomme fly

over Stillehavet. Det er året isen smelter saktere, kanskje,

og permafrosten hundre meter inn

i hjertet. Det er året da skyggene våre reiser alene

og kommer skamfulle hjem.

Det er rastløshetens år.

Det er året alle venter på

skal være over. Bare høsten kommer.

Bare høsten kommer

skal hverdagen velsigne oss,

skal normaliteten forbarme seg

skal scenelyset kaste sitt åsyn på oss

og gi oss håp.

Bare august, bare september, bare oktober.

Bare de første frostnettene,

bare den første snøen

og vi skal endelig leve.

Det er året som aldri tar slutt, og som likevel

har en ende. Det er året ingen kunne forestille seg.

Som ingen hadde hørt om.

Som ingen ville trodd på

hadde vi fortalt.

Det er året vi aldri får tilbake

om vi vil eller ikke. Det er året vi kan minnes

i seine stunder

om vi har glemt alle andre år.

Det var året som ikke var vårt

som ikke lot seg underkaste

våre ønsker. Som ikke lot oss

gå hvor vi ville. Som fortsatte

alene.

Det var året som holdt oss fanget,

som ikke slapp oss.

Som ennå holder rundt oss

og ber oss vente

Vente.

Vi må vente

Vi må vente på våren.

Den nye våren, den fremmede

våren. Vi må vente på livet

vi snart skal få.

