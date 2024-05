– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger etter at vi begynte å strømme konserten på 17. mai. For oss er det viktig å kunne være der for hele regionen, og vi håper festkonserten på nasjonaldagen kan gi en ekstra fin ramme for folk i Agder, sier Kilden-direktør Harald Furre.

Konserten begynner klokken 14.00.

Foto: Kilden

Da serveres det norsk festmusikk av Johan Halvorsen, Edvard Grieg, Johan Svendsen og flere, i tillegg til en del med Sørlandsviser.

Dirigent er Roeland Henkens og solist er den svært anerkjente fiolinisten Guro Kleven Hagen. Hans-Christian Vadseth er konferansier.