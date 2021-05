KRISTIANSAND: – Det oppleves som en form for mareritt å gå gjennom dette en gang til. Den store forskjellen sånn jeg ser det nå er at det også er en slags gledens dag ettersom vi kan ha fullt fokus mot 2022. Da er usikkerheten borte, det blir garantert et stort Palmesus neste år, og vi skal gjøre alt for å få det største, beste og gøyeste arrangementet noensinne. Det er en sterk motivasjon for alle som jobber her, sier Palmesus-sjef Leif Fosselie til Fædrelandsvennen.

Ifølge festivalsjefen har kanselleringen ligget i kortene noen dager.

Forrige uke ble det kjent at regjeringen gradvis vil øke grensen for antall personer som kan delta på utendørs arrangementer.

Men usikkerheten er stor, og tallet vil ventelig ligge ganske lavt en god stund inn i sommeren.

400–1000 publikummere

Årets strandfest skulle være 2. og 3. juli.

– Antallet mennesker og forutsetninger det legges opp til er ikke forenlig med å gjøre Palmesus på den måten vi mener Palmesus skal være og som publikum forventer. Sånn det ser ut nå kunne vi ha rundt 400 publikummere, og i «best case» 1000 fordelt på grupper av 200, og da må alle være vaksinert, sier Leif Fosselie.

De bestemte seg for å gå ut med nyheten etter kulturminister Abid Rajas pressekonferanse om revidert budsjett og kompensasjonsordninger tirsdag.

– Vi trengte å se hvilke avklaringer som lå i revidert budsjett. Det har vært en kontinuerlig avveining om vi kunne klare å gjennomføre et nedskalert Palmesus. Men vi ønsker å holde oss kompromissløse: Enten gjøre den festen Palmesus skal være, eller avlyse, sier festivalsjefen til Fædrelandsvennen.

Palmesus hadde store planer for å oppgradere Bystranda-området ved en fullskala festival i år.

De har jobbet hardt med bookingen og sluppet denne lineup-en: Asap Rocky, David Guetta, Sigrid, Armin van Buuren, Fedde Le Grand, Astrid S, Postgirobygget, Cezinando, Arif, Galantis, Ruben, Salvatore Ganacci, samt Isah & Dutty Dior.

Går i minus?

Avlysningen kan få store konsekvenser for festivalens økonomi.

Statsråden gjorde det nemlig klart at regjeringen vil ha et tak for kompensasjon på maks sju millioner kroner.

– Med det taket som foreslås i revidert budsjett vil et arrangement på vår størrelse gå ganske betydelig i minus, selv med maksimal uttelling, konstaterer Leif Fosselie.

– Er det utgifter til artister, eller drift?

– Forhåpentligvis ikke så mye utgifter på artister, men det er en av de tingene vi relativt raskt finner ut av. Det vil for det meste gjelde kostnader til drift og personal, svarer han.

Øyafestivalen valgte å avlyse allerede forrige uke, Stavernfestivalen og flere andre har gjort det samme.

Statsråden ga ikke konkrete datoer for når lettelsene kommer, men de vil følge trinnene i gjenåpningsplanen.

I februar fikk Palmesus meldingen om 27 millioner kroner i koronakompensasjon fra Norsk Kulturråd for fjorårets festival, dermed begynte de å planlegge for årets sommer.

Festivalen, som første gang fant sted i 2009, har normalt en kapasitet på 17.500 publikummere per dag.

Neste års festival blir 1. og 2. juli. Publikum oppfordres til å holde på billetten sin, som automatisk er gyldig i 2022, men tilbys også refusjon.