Cultiva lager ny strategi

Cultiva-styreleder Stavrum mener barn og unge-strategien har skygget for stiftelsens egentlige formål.

KRISTIANSAND: – Den gamle strategien har vært for spisset mot barn og unge, og den har skapt et inntrykk av at Cultiva er noe annet enn det det skal være. Vi har ikke fått kommunisert ut det egentlige formålet godt nok, sier styreleder Kjersti Løken Stavrum i Cultiva.

Mandag hadde styret i stiftelsen sin første strategisamling i arbeidet med å meisle ut ny retning. Møtet fant sted på Boen gård. Styrelederen synes ikke det gjør noe om den nye strategien blir tatt i bruk alt til neste år.

Forskjellen på Cultivas formål og Cultivas strategi har vært vanskelig å få øye på for de fleste de siste årene.

– Det er mange oppfatninger ute og går. Mange tror at Cultiva handler om barn og unge, bemerket styremedlem Sissel Leire.

Men formålet er altså de overordnede vedtektene, slik de ble meislet ut av bystyret før opprettelsen av stiftelsen i 2003:

«Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved og etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.»

Det var i 2010 det daværende styret fikk mye motbør fra kulturlivet da den nåværende strategien ble vedtatt. Overskriften var «Kristiansand - barnas kulturby».

«Tiltak og prosjekter som i særlig grad vil styrke barn og unges livssituasjon gjennom å fremme deres kreativitet, kulturelle deltakelse, opplevelse og utvikling», het det i første setning.

De to delmålene talentutvikling og kompetanseutvikling har blitt lite snakket om siden, mens det er det fjerde punktet «nye muligheter» som har blitt brukt som begrunnelse for 100 millioner kroners-tildelingen til Kunstsilo.

I 2010 sluttet Cultiva også på generell basis å motta søknader, og gikk i stedet over til såkalt «invitert partnerskap».

Dermed ble det kunstneropprør i byen, hvor nåværende Cultiva-styremedlem Cecilie Nissen var ivrig deltager:

– Folk ble bare veldig sinte, sier Nissen om aksjonen som kulminerte med at stort sett hele kulturmiljøet i byen skrev under på en fåfengt protest mot strategien.

– Jeg vil at det vi gjør denne gangen i større grad treffer dem vi ifølge formålet skal bruke som redskap til å bedre levekårene, nemlig kunst- og kulturmiljøet, sa Cecilie Nissen til Fædrelandsvennen etter møtet. Hun vil også at det skal bli mulig å søke midler, og det er styreleder Stavrum enig i:

– Søknadsrundene vi hadde rundt korona-midlene ga oss energi. Vi fikk god kontakt med det som rørte seg av kreativitet og gode ideer, sier styrelederen til Fædrelandsvennen.

Selv om det ligger an til at barn og unge forsvinner som overskrift på Cultivas strategi, var gruppa likevel mye omsnakket på mandagens seminar. Ordfører Jan Oddvar Skisland var blant dem som snakket til forsamlingen, og han sa:

– Jeg håper Cultiva kan bidra til en bredere kulturdeltagelse for barn og unge i Kristiansand.

