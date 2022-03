Fra Andy Warhols hemmeligheter til svensk action med Noomi Rapace og Jakob Oftebro. Her er noen av nyhetene på Netflix du kan strømme nå.

«Black Crab»

Noomi Rapace og Jacob Oftebro spiller i den nye svenske actionthrilleren «Black Crab», og Oftebro spiller en mer usympatisk rolle enn vi er vant til å se ham i. Handlingen foregår i en postapokalyptisk verden i krig. Seks soldater legger ut på et livsfarlig hemmelig oppdrag med å frakte to mystiske pakker som kanskje kan snu krigen, over en frossen skjærgård. Filmen er basert på Jerker Virdborgs bok med samme navn fra 2002, og det er regissør Adam Bergs første spillefilm.

Trailer:

«The Andy Warhol Diaries»

Dokumentarserien tar utgangspunkt i Warhols personlige dagbok (utgitt to år etter hans død i 1987), som han dikterte over telefon til Pat Hackett. Fortellerstemmen hans er laget ved hjelp av kunstig intelligens. Den bringer Warhols egen røst til live og gjør beretningene mer personlige. Kunstneren hadde mange lag, løy ofte i intervjuer og delte lite offentlig om sitt privatliv. Serien gir et interessant innblikk i Warhols innerste sirkel og hans tanker om kunst, folk og verden.

Trailer:

«Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives»

Liker du absurde historier fra virkeligheten, kan du sjekke ut dokumentaren om skandalen rundt eieren av den populære veganske restauranten Pure Food and Wine i Manhattan, Sarma Melngailis. Underslag, svindel, løgner og en udødelig hund, er bare noen av stikkordene i denne sprø historien. Dokumentaren er laget av folkene bak «Tiger King».

Trailer:

«Rescued by Ruby»

Ser du etter en fin og varm film du kan se med hele familien, kan denne anbefales. Filmen er basert på virkelige hendelser. Den handler om politimannen Dan (Grant Gustin) som drømmer om å være en del av hundepatruljen. Han har imidlertid ikke råd til en dyr tjenestehund og adopterer derfor blandingshunden Ruby fra den lokale dyrebeskyttelsen. Ingen tror verken Dan eller Ruby er gode nok, men sammen klarer de det utrolige.

Trailer:

Greta Gerwigs Oscar-nominerte versjon av «Little Women» er tilgjengelig på Netflix nå. Foto: FOTO: Netflix

«Little Women»

Nylig lagt til er også Greta Gerwigs versjon fra 2019 av klassikeren «Little Women», som er en stor personlig favoritt. Filmen er basert på den klassiske romanen med samme navn fra 1868 av Louisa May Alcott, og byr på et stjernelag med navn som Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern og Timothée Chalamet på rollelisten. Filmen mottok seks Oscar-nominasjoner, blant annet for beste film, beste manus og beste kvinnelige skuespiller (Saoirse Ronan).

Trailer: