Fredrik Skavlan gir seg

– Tidligere i år informerte jeg SVT, TV 2 og YLE om at neste sesong med Skavlan blir den siste», skriver Fredrik Skavlan i Facebook-innlegget.

Til høsten er det 25 år siden Skavland debuterte som talkshow-vert i Norge. Fra og med 2009 har programmet vært sendt i både Norge, Sverige og Finland.

– Det er mye jeg kommer til å savne med denne jobben. Gjestene, selvsagt. Publikum. Seerne jeg kommer i prat med i butikken. Men aller mest den fokuserte profesjonaliteten til medarbeiderne mine, for eksempel natten før en innspilling i New York, over den tolvte kaffekoppen idet en gjest har hoppet av, skriver Skavlan videre.

I 2018 meldte Skavlan overgang fra NRK til TV 2. Ifølge NRK hadde de ikke lenger råd til å beholde den populære programlederen på skjermen.

Kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 sa seg uenig i NRKs begrunnelse. Ifølge Rønningen skiftet Skavlan kanal fordi han ønsket å satse skikkelig digitalt