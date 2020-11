Ludwig i det lune hjørnet

Sjefdirigent Nathalie Stutzmann leder orkesteret med sikker hånd. Foto: Bård Dahle

Lørdagens konsert bød på to symfonier i F-dur, relativt like i uttrykket, men likevel i to forskjellige verdener musikkhistorisk sett.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn