Riksvei 9 gjennom Setesdal har fått sin historiebok

I dag kjemper setesdølene for at riksveien gjennom Setesdal bygges bred nok til å få gul midtstripe. En gang kjempet de for at postveien ble så bred at to hester kunne møtes. Dette og mer til kan vi lese om i den rykende ferske boka «Frå postveg til riksveg - vegar og vegminne langs riksveg 9».