«Grovt blasfemisk og pornografisk»

Inger Johanne Elliott reagerer sterkt på at dette bildet får henge på offentlig sted i Kristiansand kommunes regi. Foto: Torgeir Eikeland

Inger Johanne Elliott krever at kommunen fjerner bildet «At the Last Supper We Shall Not Be Ashamed» fra Rådhuskvartalet. Kulturdirektør Urfjell sier nei.

