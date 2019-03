Fjellparkfestivalen kåret til årets festivalarrangør

FLEKKEFJORD: Festivalsjef Simen R. Berrefjord for Fjellparkfestivalen sier til avisen Agder at det er utrolig gøy å få en slik anerkjennelse fra resten av musikk-Norge, og at det forteller at det de driver med er viktig.

Musikkonferansen og -festivalen by:Larm arrangeres i mars hvert år i Oslo.

18.-20. juli i år arrangeres Fjellparkfestivalen igjen, og da er det for 38. gang. Festivalen har i flere år markedsført seg som Norges lengstlevende rockefestival.

Under fjorårets Fjellparkfestival ble det løst 3000 billetter. Festivalen i Flekkefjord blir arrangert av ungdommer, og drives på dugnad.