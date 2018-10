Joshua French ga opp kampen om å stanse filmen

Arbeidet med filmen om de to nordmennene som ble dømt til døden for drap og spionasje i Kongo, startet lenge før Joshua French overraskende ble løslatt i fjor. Allerede i 2012 ble det kjent at Friland Film søkte om støtte fra Norsk filminstitutt for å lage film om de to nordmennene som satt fengslet og dømt til døden i Kongo.

Basis for historien skulle være boka «Et mord i Kongo» som Morten Strøksnes hadde gitt ut to år før.

Planene vakte oppsikt, og de norske fangenes daværende advokat, Morten Furuholmen, reagerte med å forsøke å stanse planene. Da tok moren til French, Kari Hilde French, kontakt med advokat Hans Marius Graasvold som i motsetning til Furuholmen, har en spesialisert praksis mot opphavsrett og medierett.

– Jeg jobbet med film og forlagsavtaler. Morten Furuholmen jobbet ikke med sånt, så jeg skulle håndtere det. Jeg ble spurt om den planlagte filmen kunne stoppes, men jeg sa til familien at det kunne de bare glemme, sier Graasvold til NTB.

Festpremiere

Filmen, som er regissert av Marius Holst og produsert av Christian Fredrik Martin og Asle Vatn i Friland Produksjon, ble spilt inn i dypeste hemmelighet i Sør-Afrika. Frykten var at filmprosjektet skulle påvirke prosessen med å få French løslatt etter at han også var blitt dømt for å ha drept kameraten Tjostolv Moland på cella i 2013.

Første presentasjon av filmen skjer tirsdag. Da er det festpremiere på Colosseum kino i Oslo med utvalgte gjester. Mange kjente navn fra film- og kulturbransjen har varslet sin ankomst på den røde løperen. Graasvold selv opplyser at han kommer på visningen, det samme vil tidligere ambassadør Arild Øyen, som var den som fikk French ut av fangenskapet i 2017.

Det er imidlertid ikke kjent om Joshua French selv eller noen fra hans familie, eller pårørende etter Tjostolv Moland, vil delta på festen, etter hva NTB får opplyst hos promotørene for filmen.

Ingen styring

Det skulle ta mange år fra ideen ble unnfanget i 2009 til filmen endelig får sin ordinære premiere fredag.

– De har fått full kunstnerisk frihet, og det har ikke vært noen styring fra vår side, sier Graasvold om forholdet til de involverte i filmprosjektet. I stedet for å prøve å stanse filmen, rådet han familiene til de to Kongo-fangene å komme i dialog med filmskaperne.

– Det har vært en konstruktiv og god kontakt, sier advokaten som fremdeles ivaretar French' interesser.

Den opprinnelige boka til Strøksnes skulle erstattes av et manus skrevet av Nikolaj Frobenius, men han trakk seg fra prosjektet. Han mente filmen ble gjort om til det han har kalt en heltehistorie.

I stedet skrev Frobenius sin egen virkelighetsroman som ble lansert tidligere i oktober. Dette er imidlertid ikke noe French og hans støttespillere er begeistret for. De mener Frobenius har illojalt utnyttet muligheten han fikk til å skrive manus til filmen.

Måtte treffe French

Det er Axel Hennie som spiller rollen som Joshua French i filmen. Til Dagbladet fortalte Hennie lørdag at han ikke kunne ha gjort jobben uten å treffe French. Han reiste derfor til Kinshasa og militærfengselet der French satt i 2016 under påskudd av å være en venn av familien.

Støtteapparatet til French var ikke begeistret for besøket ettersom de fryktet at en mulig løslatelse ville bli umulig dersom kongoleserne skjønte at en film om de to nordmennenes historie var i ferd med å bli spilt inn.

Etter at Joshua French overraskende ble løslatt og returnerte til Norge 17. mai i fjor, har han vært lite tilgjengelig i mediene. I forkant av filmen og under sin egen foredragsturné har han bare stilt opp til ett intervju, og det er med journalist Fredrik Græsvik på TV 2. Intervjuet sendes torsdag.

Græsvik har fulgt hele den mangeårige prosessen og besøkte både French og Moland en rekke ganger i Kongo.