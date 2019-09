Kirken har plass til 650 mennesker og var fylt til trengsel. Blant dem som var til stede foruten familien, var kronprinsesse Mette-Marit og kulturminister Trine Skei Grande (V). Sistnevnte skal holde en minnetale under seremonien.

Artisten Maria Mena skal synge Preus' egen låt «Ro meg over» i bisettelsen.

– Det føles alltid godt å gjøre noe når ting er så håpløse som de er. Jeg finner ikke så mye mening i dette. Da er det godt å kunne gjøre noe, sier hun til NTB.

Preus har betydd mye for Mena.

– Hun har vært et forbilde både som låtskriver og musikalsk, og som kvinnelig forbilde i denne bransjen. Og høydemessig. Det er ikke mange av oss. Store, vakre kvinner på mange måter, sier hun.

– En sjelden plante

Også Benedicte Adrian var til stede. Hun og Anne Grete Preus møttes flere ganger i jobbsammenheng, og Adrian sier at hun har hentet mye inspirasjon fra Preus.

– Hun er en av dem jeg har hørt mye på og som virkelig har inspirert meg i det jeg gjør. Dette er veldig vemodig, sier hun.

Artisten Ole Paus var en venn av Preus.

– Vi har mistet en veldig, veldig sjelden plante, en som det bare fantes én av, sier han.

Mye musikk

Musikk har fått en stor plass under bisettelsen. I tillegg til Mena, skal også Herborg Kråkevik synge en av Preus' låter, nemlig «Alt det som skinner», og sangere fra Uranienborg Vokalensemble synger.

Venner, musikere og kulturpersonligheter som Sissel Kyrkjebø, Bertine Zetlitz, Mariann Hole og Vetle Lid Larssen hadde også funnet veien til kirken for å delta i den over en time lange bisettelsen som NRK sender et opptak fra i Dagsrevyen torsdag kveld.

Anne Grete Preus døde natt til søndag 25. august etter en tids sykdom.