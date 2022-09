KRISTIANSAND: – Dette var ganske høflig og hyggelig. Folk er litt vel hensynsfulle, men det er fremdeles mye kjøtt som ikke er på beinet.

Det sa billedkunstner Jan Freuchen til Fædrelandsvennen etter paneldebatten på Kulturdirektørens bransjetreff tirsdag kveld. Nesten alle de snaut 100 tilstedeværende på Teaterets biscene kunne gått inn i artikkelen «hvem er hvem i Kristiansands kulturliv». Hovedattraksjonen på det fulltegnede arrangementet var Kunstsilos kunstneriske direktør Trude Gomnæs Ugelstad. Her skulle hun fortelle om museets kunstneriske profil og planer, og motta innspill og spørsmål fra folket.

Mange kjente fjes fra Kristiansands kulturliv hadde funnet veien til Teateret. Foto: Torgeir Eikeland

Fryktet opplevelsespark

Informasjon og dialog om dette ble nemlig høylytt etterlyst under sommerens store kunstdebatt. Stemmer som Jan Freuchen, Leonard Rickhard, Lasse Aarikstad, Agnes Repstad og Cecilie Nissen opplot sin røst. Man har fryktet at museet skal bil en opplevelsespark i stedet for et museum som lytter til og samarbeider med det profesjonelle kunstfeltet i landsdelen.

For å komme kritikken i møte, tilbragte kunstnerisk direktør Trude Gomnæs Ugelstad en time og tre kvarter på scenen, ledsaget av ordstyrer Angjerd Munksgaard. Etter en innledning hvor Ugelstad fortalte om kunstneriske planer og ambisjoner, fikk hun selskap av et panel: Jan Bang (UiA/Punkt), Agnes Repstad (Agder kunstsenter), Erlend Helling Larsen (Agder kunstsenter) og Peder Horgen (Scenekunst sør).

Panelet fremmet mange ønsker og forventninger til Trude Gomnæs Ugelstad. T.v. ordstyrer Angjerd Munksgaard. I panelet f.h. Agnes Repstad, Erlend Helling Larsen, Peder Horgen, Jan Bang. Foto: Torgeir Eikeland

Mange fromme ønsker

Alle hadde innspill, ønsker og forventninger til Kunstsilo når den åpner vinteren 2023/24.

Agnes Repstad mintes hvordan SKMU ble opplevd som kunstnernes eget hus under tidligere direktør Erlend Høyersten, blant annet fordi han lagde arrangementer for dem. Jan Bang snakket om da Punkt samarbeidet med museet, og blant annet lagde musikk til kunst. Erlend Helling Larsen ville at Kunstsilo skal bidra til positiv samfunnsutvikling. Peder Horgen håpet museet vil være modige også når det kommer til scenekunst.

Flere fagfolk!

Siden ble det åpnet for spørsmål fra salen. Jan Freuchen spurte, slik han også gjorde under sommerens debatt, om det er mange nok kunstneriske fagarbeidere tilsatt ved museet.

– Siden jeg er kunstnerisk direktør, er jeg nesten programforpliktet til å svare at vi trenger enda flere, og så mange som mulig, svarte Trude Gomnæs Ugelstad.

Hun hadde riktig nok under innledningen trukket fram doktorgradsprogrammet hvor fire av museets kunstnerisk ansatte er ute i permisjon for å ta doktorgrad ved UiA.

Jan Freuchen (med mikrofonen) er ikke helt overbevist om at Kunstsilo har mange nok kunstnerisk kompetente ansatte. Foto: Torgeir Eikeland

Involvere folket

Andre lurte på om museet tar godt nok vare på de gamle verkene fra sørlandskunstnerne (og fikk forsikringer om at det gjør man), man berømmet museet for å satse på fotokunst, og man lurte på hvordan man tenker å trekke til seg og involvere publikumsgrupper som vanligvis ikke oppsøker kunstmuseer. Satsing på barn og unge ble også trukket fram som et ønske.

Direktør Ugelstad noterte flittig, og svarte bekreftende på det meste.

Leonard Rickhard, som var en av sommerens skarpeste kritikere, nevnte sin rolle som jurymedlem da valget av arkitekt ble gjort, og oppfordret til at utstillingsrommene blir skikkelig gjennomført.

– Jeg synes dette var bra. Nå er vi i gang med en god dialog, slik vi har etterlyst, sa han til Fædrelandsvennen etterpå.

Leonard Rickhard mener debatten nå er inne på riktig spor. Foto: Torgeir Eikeland

Fortsatt mye ubesvart

Jan Freuchen var litt mer forbeholden:

– Museet lytter og reflekterer. Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål, selv om de er veldig på tilbudssida når det gjelder å inkludere og involvere. Jeg lurer for eksempel fortsatt på om de har tilstrekkelig med kunstnerisk kompetanse ansatt for å oppfylle det de lover.

«Et godt møde»

Kunstnerisk direktør Ugelstad var på sin side rett så fornøyd:

– Jeg må si dette var en god opplevelse. Jeg fikk kritiske spørsmål som man jo må regne med, og veldig mange gode innspill. Nå er vi i gang med en god dialog, og det vi har fått høre her i kveld kommer absolutt til å være justerende for retningen vi tar. Det er veldig godt å sitte slik sammen og nerde om kunst, nå som vi er inne i en hektisk flytteperiode på museet.

– Blir det flere slike møter?

– Det blir det absolutt.