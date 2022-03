KRISTIANSAND: – Jeg gleder meg, og jeg tror det kommer til å gå helt fint. Jeg tror på kjærlighet, god stemning og at alle kommer til å kose seg. Og jeg håper politiet lar meg gjennomføre konserten på vanlig måte, sier Marcus Kabelo Møll Mosele.

Under artistnavnet Kamelen skal han torsdag opptre på Inside i Kristiansand, og det er en spellemannsnominert artist som kommer på besøk. For fjorårets album «#Frikjent» er Laksevåg-rapperen nominert i klassen for hip hop til Spellemann 2021.

Marcus Kabelo Møll Mosele under rettsaken i Kristiansand tingrett i 2020. Foto: Jacob J. Buchard / Fædrelandsvennen

400 solgte

Etter to år med pandemi er det en spillesugen Kamel som kommer til Kristiansand.

Konserten foregår på klubben Insider i Havnekvartalet, og ifølge arrangøren er det mandag solgt litt over 400 av de totalt 550 billettene som blir lagt ut.

Fra rettssaken i Kristiansand tingrett, der Kamelen først ble dømt for å ha forulempet politiet. Siden ble han frikjent i Agder lagmannsrett. Foto: Jacob J. Buchard / Fædrelandsvennen

– Det har vært godt trøkk på de to konsertene jeg nettopp gjorde i Stavanger og Oslo, sier han.

Nå er han klar for Kristiansand, en by hvor det ikke gikk helt som planlagt sist han opptrådte.

«Fuck the police»

Kamelens konsert på Kick 7. desember 2018 ble avsluttet av politiet, og artisten ble pågrepet og tiltalt for å ha forulempet ordensmakta. Dette var fordi han fikk publikum med på å synge «fuck the police» mens han crowdsurfet mot bardisken.

I september 2020 ble han i Kristiansand tingrett dømt til å betale 12.000 kroner i bot, subsidiært 16 dager i fengsel. I tillegg til å ha forulempet politiet, ble han dømt for å ha motsatt seg arrest og å ha brukt kokain. Dommen ble kraftig kritisert av flere eksperter på ytringsfrihet, siden «fuck the police» var en del av Kamelens sangtekst og dermed ikke trengte å oppfattes som spesielt rettet mot de tilstedeværende politibetjentene.

Kun i Kristiansand

Kamelen anket dommen, og i Agder lagmannsrett ble han i april 2021 frikjent. Saken fikk stor oppmerksomhet også i riksmediene, og Mosele erkjenner at det er med en litt spesiell følelse han vender tilbake til Kristiansand.

– Jeg har opptrådt hundrevis av steder med det samme settet, og det er bare i Kristiansand politiet har reagert på denne måten. Men jeg tror jo at politiet håndterer det annerledes denne gangen, siden de tapte saken sist. Det er ofte politi til stede på konsertene mine, og det synes jeg er helt OK i tilfelle det skulle skje noe som gjør at det blir behov for dem, sier Kamelen.