Kulturministeren berømmer KEiiNOs samiske sang

De tre medlemmene i KEiiNO er på plass i Tel Aviv og har hatt de første prøvene på framføringen av «Spirit in the Sky».

På en av øvingene før avreise fikk Alexandra Rotan og Fred Buljo et møte med kulturministeren.

– En ting er at sangen er bra og at det er flotte folk. Men det er også veldig kult at de bruker Melodi Grand Prix til å vise fram språkene og de forskjellige kulturene i Norge, sier Trine Skei Grande til NTB.

Kjempeløft

Hun tror det gir økt «kred» å bruke det samiske språket og joiken i ulike kombinasjoner.

– Her har du musikere som utvikler det videre, og det er da det blir alles på en annen måte enn hvis man bare skal dyrke sitt eget. Hele det samiske musikkfeltet har hatt et kjempeløft i det siste, og dette er et symbol på det som er i ferd med å skje i det samiske musikkområdet, sier Skei Grande.

Hun husker godt «Sami Ædnan», det norske bidraget i 1980. Og tidligere i år fikk hun med seg flere konserter under Samisk påskefestival 2019 i Kautokeino.

– Når man skal lære seg å skjønne en musikkform fra bunnen, må man bruke noen timer for å skjønne nyanser og konseptene bak. Det er veldig spennende. Slik det er med annen folkemusikk, må man også bruke litt tid for å skjønne strukturen, sier kulturministeren.

En boost

Musiker og joiker Fred Buljo setter stor pris på støtten fra kulturministeren før avreise.

– Det er utrolig godt å kjenne den støtten man har fra den norske befolkningen. At kulturministeren tar seg tid til å ønske oss lykke til, gir oss en boost når vi skal ned dit, sier han.

Norge ligger for tiden på 13. plass på den samlede oddsoversikten til Eurovisionworld.com. Grande vil foreløpig ikke snakke om hva som skjer budsjettmessig dersom Norge blir arrangørland neste år.

– Den tid den sorg, sier hun og ler.

Norge deltar i den andre Eurovision-semifinalen torsdag 16. mai. Finalen går av stabelen 18. mai.