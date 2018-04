Familien med åpent brev om Aviciis bortgang

Bergling ble funnet død i Muscat i Oman fredag. Artisten ble bare 28 år gammel. Lokalt politi gikk tidlig ut og slo fast at det ikke var mistanke om at det lå noe kriminelt bak dødsfallet.

Brevet som er offentliggjort torsdag, er sendt ut via Aviciis pressekontakt Ebba Lindqvist.

– Vår elskede Tim var søkende, en stor kunstnersjel som alltid bar på store eksistensielle spørsmål. En overpresterende perfeksjonist som reiste og arbeidet hardt i et tempo som ledet til ekstremt vanskelig stress, skriver familien blant annet.

– Elsket og savnet

– Nå orket han ikke mer. Han ville få fred. Tim var ikke laget for det maskineriet han havnet i, han var en følsom gutt som elsket sine fans, men skydde rampelyset, skriver de og fortsetter:

– Tim, du vil alltid være elsket og savnet.

Avicii slo gjennom for alvor i 2011 med låta «Levels», som ble en verdenshit. Deretter fulgte turneer jorda rundt gjennom flere år. I 2016 kunngjorde den svenske stjernen overraskende at han ville slutte å turnere og spille konserter etter at året var over. Han fortalte da at han hadde lært seg selv bedre å kjenne og sa han innså at det var mer han ville gjøre i livet sitt.

Fansen sørger

Aviciis plateselskap har opplyst at 28-åringen hadde gjort ferdig et nytt album. Hva som kommer til å skje med det, er så langt ikke kjent. Ifølge den tyske avisen Bild var en comebackturne planlagt i år, men den ble avlyst av artisten selv på kort varsel.

I sosiale medier sørger mennesker over hele verden over artisten gjennom millioner av innlegg. Verdensartister som Madonna, Calvin Harris og Kygo har kommentert det plutselige dødsfallet, det samme har svenske prins Carl-Philip og landets statsminister Stefan Löfven.

Lørdag ble det arrangert en minnestund på Sergels torg i Stockholm dere flere hundre samlet seg for å minnes Tim Berglund.