Lanserte «Palmesus Classics»

Palmesus og daglig leder Leif Fosselie lanserte en ny storsatsing sammen med Kilden direkte i starten av kveldens «Sammen for byen»-sending.

KRISTIANSAND: – Vi lanserer «Palmesus Classics» – 20 hits fra de siste 20 årene, sa Fosselie på sendingen.

Satsingen skal være et samarbeid med Kilden Teater og Konserthus. Datoen er satt til 16. oktober. Og det skal være både et fysisk arrangement i Kilden og sendes digitalt, slik at man er sikret gjennomføring uavhengig av hva reglene for hvor mange mennesker som kan samles da måtte være.

– Vi ønsker å ta det beste fra Kilden, så vi samarbeider med dem i form av at vi ønsker å ta symfoniorkesteret i byen og kombinere det med kjente norske vokalister, en stor dj og en kjent konferansier. Så kjører vi 20 giganthits fra siste 20 år som synges av vokalistene sammen med dj’en og symfoniorkesteret.

– I tillegg har vi Sørlandets kunstmuseum med på laget og skal kjøre digital kunst parallelt med dette, som baserer seg på publikums reaksjon på det som skjer på scenen, fortsatte Fosselie.

