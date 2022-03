«Matrix of Gender» Bomuldsfabriken kunsthall markerer Skeivt Kulturår 2022 med utstillingen Matrix of Gender. Utstillingen retter fokus mot hvordan samtidskunsten speiler kjønnsmangfold. Utstillingsperioden er 5. mars - 22. mai 2022.

Det er 50 år siden den norske staten avkriminaliserte homofili, og dermed ikke lenger blandet seg inn i hvem vi elsker. Siden 70-tallet har den seksuelle likestillingen gått fra å handle om homofile og lesbiskes grunnleggende rettigheter, til i dag å handle om likestilling for et bredere spekter av kjønnsmangfold uttrykt i bokstavrekken LHBTQ. Som utstillingstittelen spiller på, er kjønnsidentitet i dag ikke lenger oppfattet som en fastlagt heteronormativ matrise, den er snarere flytende og i bevegelse. Men at retten til å elske den man vil fremdeles ikke er en allmenn menneskerett, påpekes allerede i første utstillingssal.

Bak et fargesterkt gobelin som dekker hele fondveggen kan vi lese tallet på antall voldshendelser mot LGBQT-personer i Brasil mellom 2015 og 2017: 24.564. Og Kiyoshi Yamamotos «Posto 9» refererer til arealet på stranda Ipanema hvor LGBQT-personer kan oppholde seg. Disse tallene er en sterk påminnelse til hvite, vestlige middelklasse kvinner som meg selv, på samme måte som Nayara Leithes dikt «Have you thought about your priviledges today» og Kiyoshi Yamamotos aktivistiske T-skjorter «A Matter of Priviledge» (2022). Likestilling er faktisk fremdeles et privilegium for noen få.

Første utstillingssal viser et samarbeidsprosjekt mellom Nayara Leite og Kiyoshi Yamamotos. Tallet 24.564 refererer til antall voldshendelser mot LGBQT-personer i Brasil mellom 2015-2017, og Posto 9 viser til arealet på stranda Ipanema hvor LGBQT-personer kan oppholde seg. Foto: Vegard Kleven

Kjønn som handling

Kjønnsteoretikeren Judith Butler går som en rød tråd gjennom utstillingen, og flere av verkene henspiller på den performative kjønnsteorien, der kjønn ikke ses på som noe vi er, men noe vi gjør. Marthe Gunnufsens video «Metamorphosis» (2018) viser forvandlingen fra menn til dragqueens i et fengslende og suggererende steg-for-steg-forløp, mens Chan-Hyo Bae i fotoserien «Existing in Costume» (2007) utforsker sin egen identitet med referanser klassiske, sterke kvinneportretter. Det performative er også sterkt til stede i Marin Håskjolds video «Hva er en kvinne?», der ulike holdninger til transkvinner spilles ut i en svømmehallgarderobe. For hva er en kvinne? Hvem har egentlig rett til å definere seg som kvinne? Og hva skjer når noen drister seg til å bevege seg utenfor samfunnets «matrix of gender»?

Aktivismen og aggresjonen mot patriarkatet, som kommer sterkt frem i samarbeidsprosjektet til Pia Antonsen Rognes «I dine armer» (2021) og Julie Ebbing «Sur les Femmes» (2021), virker noe påtvunget og forsert. Foto: Vegard Kleven

Videoarbeidet spiller ut posisjonene i overkant tydelig, og Håskjolds fotoserie «Triptyk» (2021) oppleves mer subtil og interessant. I den vandrer vi gjennom tre florlette, monumentale fotografier, Selvportrett, Niels og Herman, som virker sterkt i kraft av at de avbildede bare er seg selv. Den samme effekten opplever jeg i Linda Bournane Engelberths fotoserie «Outside the Binary» (2020) fra reportasjereiser til ulike steder i verden. Fotoene hennes dokumenterer et bredt spekter av ulike måter å leve ut kjønnsidentitet på, og dette mangfoldet er skildret med en smittende varme som skaper medmenneskelighet.

Marin Håskjolds Tripyk (2021) består av tre, florlette monumentale fotografier som virker sterkt i kraft av å bare være seg selv. På gulvet ser vi Jinbin Chens myke pastelltegning på putetrekket «Your Tenderness is a Kind of Compassion» (2019). Foto: Vegard Kleven

Patriarkat-hat

De sterkeste øyeblikkene i denne utstillingen oppstår i verk som ikke er aktivt politiske og agiterende, men mer tvetydige. Aktivismen og aggresjonen mot patriarkatet, som kommer sterkt frem i samarbeidsprosjektet til Pia Antonsen Rognes «I dine armer» (2021) og Julie Ebbing «Sur les Femmes» (2021), virker noe påtvunget og forsert. Kjønnsdiskursen i dag handler mer om flytende ikke-binære variasjoner, og verk som forsterker og underbygger forskjeller virker litt i utakt med tiden. Det flytende og (kjønns)utforskende er sterkere til stede i andre verk, slik som Jo Ravn Abuslands vare blyanttegning «I am Myself only as an Other» (2019-2020), som kretser rundt slektskap og identitet, Jinbin Chens pastelltegning på putetrekket «Your Tenderness is a Kind of Compassion» (2019), eller Kiyoshi Yamamotos sanselige foto «The Golden Body» (2022).