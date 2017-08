Sophie Elises musikkvideo på YouTube møtes med grov hets og rasisme

Forrige uke slapp bloggeren, forfatteren og artisten Sophie Elise singelen «All of Your Friends». Søndag kveld ble musikkvideoen lagt ut på YouTube. I videoen har hun en svart motspiller, og det har fått kommentarfeltet til å koke med rasistiske og hetsende kommentarer rettet både mot begge to, skriver NRK.

– Jeg var ikke klar over at slike holdninger eksisterte i dag. Det vi ser i kommentarfeltene under videoen, er umenneskelig drøyt. Jeg har lest mange kommentarfelt under diverse saker, men dette er det verste jeg har sett, sier Sophie Elise Isachsen til NRK.

Plateselskapet Universal, som har gitt ut singelen, er også sjokkert over kommentarfeltene på YouTube. Norges-direktør Bjørn Rogstad skriver i en uttalelse at de vurderer å melde saken til politiet.

Til TV 2 sier Sophie Elise at hun vil bruke saken til å rette oppmerksomhet mot et problem hun kjente lite til.