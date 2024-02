Det bekrefter vokalist Gunnhild Sundli overfor NRK.

I forkant av MGP-finalen uttrykte Gåte at de opplevde det som problematisk at Israel skal være med i Eurovision. Vokalist Gunnhild Sundli sa at bandet ville trenge betenkningstid for å finne ut hva som vil være best for dem å gjøre videre.

– Vi trengte å ta det innover oss og ta en pust i bakken, sier Sundli til kanalen.

Gitarist Magnus Børmark sier at gruppen har brukt mye tid på valget og drøftet hvordan de kan bruke stemmene i forbindelse med krigen i Gaza mellom israelske styrker og Hamas.

EBU vil ikke utestenge Israel

Den 6. februar kåret Israel sin Eurovision-kandidat. Den israelske artisten Eden Golan har delt i sosiale medier at hun kommer til å delta i konkurransen.

Rådgiver Eirik Skarrud i Kringkastingsrådet har tidligere opplyst til Kampanje at NRK har mottatt cirka 700 klager på at Israel får lov å delta i Eurovision.

Årsaken til at NRK mottar klager på Israels deltakelse, er at den europeiske kringkastingsunionen EBU har gjort det klart at det er uaktuelt å utestenge Israel fra å konkurrere i sangkonkurransen.

NRK, som er en del av EBU, har sagt nei med begrunnelse om at de ikke alene vil gå inn for en kulturell boikott av Israel.

Fokus på sikkerhet

I morgen skal Gåte i møte med NRK for å blant annet snakke om veien videre mot Eurovision, opplyser NRK.

Musikksjef for MGP, Stig Karlsen, sier til NRK at de er glade for Gåtes avgjørelse og skal nå følge dem tett opp mot reisen til Malmö.

Han sier at NRK støtter bandet i deres avgjørelse om å løfte sine synspunkter i konkurransen.