Anna Rasmussen legger ned bloggen

Etter ti år legger Søgne-bosatte Anna Rasmussen (24) legger ned bloggen for godt.

Anna Rasmussen legger ned bloggen. Foto: FOTO: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– For min del så er det flere grunner til at jeg valgte å legge bort bloggen nå, men de viktigste punktene er vel kanskje at inntektene mine i større og større grad kommer fra andre kanaler, og det er likevel bloggen som tar mest tid, og som gir mest unødvendig stress, sier Anna Rasmussen til VG, som først omtalte saken.

Influenseren ble først kjent som gravid 14-åring, under bloggnavnet «MammatilMichelle».

De senere årene har hun blogget som «AnnaRasmussen», frem til hun på mandag avslørte at hun legger bloggen ned for godt.

– Jeg har mer eller mindre vært borte fra bloggen det siste året. Bloggen har gitt meg utrolig mange muligheter, det er det ingen tvil om, men det føles riktig å legge den bak seg, sier hun til VG.

Hemmelighetsfull om TV-innspilling

I tiden fremover skal hun fullføre videregående utdanning, sier hun til VG. På bloggen avslører hun i tillegg at hun skal være med på et TV-program.

– Jeg har vært med på en tv-innspilling jeg sent vil glemme, og jeg gleder meg utrolig masse til det kommer på tv. Jeg får ikke lov til å si noe om hvilket program jeg har vært med på riktig enda, men jeg kan love dere at dere vil få se en helt ny side av meg, skriver hun.

Hun skriver videre at innspillingen ga mersmak, og lover at det ikke blir siste gang man ser henne på TV.

– For første gang gleder jeg meg til å se hvilke TV-forespørsler som venter meg i fremtiden. Jeg har plutselig lyst til å være med på ting jeg tidligere kun har fryktet, så jeg tror det blir noen spennende år foran meg.

Fortsetter å dele livet i sosiale medier

Selv om Rasmussen legger ned bloggen, forlater hun ikke mobilskjermene våre.

– Jeg skal fortsette å dele livet med dere i sosiale media. Bloggen i seg selv er ikke like viktig lengre som den var, og jeg føler for første gang at jeg er selvstendig og selvsikker nok i meg som ung kvinne til å klare og trekke meg bort fra bloggen, skriver hun.