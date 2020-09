Cultiva har en halv milliard i buffer

Tross koronakrise er Cultivas rekordhøy med 504 millioner kroner. Styret føler seg likevel ikke trygge.

KRISTIANSAND: – Gitt det særdeles ruglete underlaget og det ustabile været vi har, er vi riktig fornøyd med at vi er der vi er, sa styreleder Kjersti Løken Stavrum til Fædrelandsvennen etter Cultivas styremøte på Boen gård tirsdag.

Etter styrets strategiseminar mandag, fulgte Cultiva opp med ordinært styremøte dagen etter.

Her var økonomi første og største post: Ved utgangen av august var Cultivas portefølje på 2.154.000.000 kroner. Med dette er Cultiva straks tilbake der de var før koronabølgene traff finansmarkedene: 31. desember 2019 var porteføljen på 2,160 milliarder kroner.

Samtidig er altså bufferkapitalen oppe i rekordhøye 504 millioner kroner.

Det er bufferkapitalen som siden 2003 har gjort stiftelsen i stand til å øse ut til sammen 724 millioner kroner.

Selv om styret uttrykte stor tilfredshet med tallene, føler man seg likevel langt fra trygg.

I 2018 ble en stresstest innført som krever at bufferkapitalen skal tåle et fall i aksjemarkedet på hele 40 prosent. Selv ikke med dagens rekordhøye buffer ville Cultiva tålt et slikt fall. Per dato er aksjeandelen i porteføljen på 61 prosent.

– Den stresstesten er helt ekstremt streng, for et slikt fall har vi aldri hittil sett, opplyser Jan Erik Tønnessen som er Cultivas kapitalforvalter.

Han peker også på at stresstestens prosentandel ikke kan brukes på samme måte etter et eventuelt fall i markedet.

I løpet av høsten skal styret revidere kapitalforvaltningsstrategien, ikke fordi man nødvendigvis synes den nåværende er veldig feil.

– Men vi har det siste året sett hvor fort ting kan endre seg, og det er et overordnet mål for oss å unngå en ny møllpose, sier styreleder Kjersti Løken Stavrum.

Møllposen var tilstanden Cultiva befant seg i fra 2011 til 2014 da det meste av tildelinger var innstilt på grunn av for lav bufferkapital.

Til styremøtet var Cultivas investeringsråd ved Hans Jørgen Stang og Espen Henriksen invitert for å gi det gjennomgående ferske styret noen gode råd. Førstnevnte er administrerende direktør i Unifor, som er en forvaltningsstiftelse for 120 fond og legater, sistnevnte er førsteamanuensis ved BI og har jobbet for oljefondet.

– Hva bestemmer den langsiktige avkastningen? Jo, strategien avgjør 90 prosent, mens fondene man velger bare avgjør 10 prosent, fremholdt Stang.

Han opplyste også at skal man øke realverdien er aksjer mer hensiktsmessig enn obligasjoner.

– Det er få aktive kapitalforvaltere som klarer å slå markedet over tid. Hvordan skal dere klare å finne de beste, spurte Stang retorisk ut i rommet.

– Spør Norges bank, kom det lakonisk fra styremedlem Arvid Solheim. Resten av styret humret godt over hentydningen til Nicolai Tangen og oljefondet.

Sistnevnte fond var flere ganger nevnt som eksempel til mulig etterfølgelse for Cultivas kapitalforvaltningsstrategi.

– Vi tror jo det skal gå greit nå som de har fått en sørlending til leder, mente styremedlem Bjørn Egeli, også dette til allmenn munterhet.

Begge de vise menn fra investeringsrådet fremholdt flere ganger at man ikke kan regne med å øke kapitalen vesentlig uten også å risikere noe.

– Det er ingen gratis lunsj, og det er ingen altruisme i finansmarkedet. Skal man få må man også ta risiko, sa Espen Henriksen. Han berømmet også Cultiva-administrasjonen for å gjøre en svært god jobb med kapitalforvaltningen.

– Sett i lys av korona-uroen som har vært: Er aksjeandelen for høy, spurte styreleder Stavrum.

– Nei, det er den ikke, mente Stang.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn